கழிப்பறை கண்டறிய வந்தாச்சு கூகுள் ‛ஆப்'

கலிபோர்னியா நகரில் எதுக்கு கக்கூசை தேடி அலையனும்? நீங்க சிட்னி யிலே தானே இருக்கீங்க? சின்னாளப்பட்டியிலே இருக்கிறவன் போல கேள்வி கேட்குறீங்களே.. Every shopping complex, stores, malls, hotels, restaurants, gas stations, public offices, groceries, strip malls etc. etc. all have toilets - CLEAN toilets - accessible to any public. This is common to any city. Highways have rest areas almost once every 30 miles ( a 30 minute drive), but you get gas stations in between. அதையும் மீறி ஹைவேஸில் மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்துறவனும் இருக்கான்.. சின்ன புள்ளைங்க இருக்குற நல்லவங்கள் LOL.....