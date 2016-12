பெர்லின் டிரக் தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதி சுட்டுக் கொலை

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு ஆதரவாக பிரித்தானிய மக்கள் வாக்களித்ததிற்கு பல காரணங்களில் முதன்மையான காரணங்களில் ஒன்று பாதுகாப்பு .பயங்கரவாத சம்பவம் நடந்தது ஜெர்மனியில்,அடுத்த சில மணி நேரங்களில் குற்றவாளி இத்தாலியில்.காரணம் right of free movement within EU .ஐரோப்பாவின் உறுப்பு நாடு .தடை இல்லாமல் எல்லைகளை கடந்து ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு செல்லும் நடைமுறை பல தசாப்தங்களாக உள்ள ஒன்றுதான்.ஆனால் இன்று நிலைமை ..... மத அடிப்படை வாதத்தை பரப்பும் மிக பெரிய கும்பல் ஜெர்மனி ,இத்தாலி போன்ற நாடுகளுக்குள் அகதி என்ற போர்வைக்குள் நுழைந்துவிட்டதுதான். அடைக்கலம் கொடுத்து வாழ வைத்த இவர்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு விசுவாசமாக இருப்பார்கள் என்று நம்பிய ..இன்னும் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் ஐரோப்பியர்கள் பாவம் .