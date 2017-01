‛பீட்டா'வுக்கு பாடை கட்டிய இளைஞர்கள்

அயல் நாட்டு தொண்டு நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கேற்றவாறு இந்திய பாராளுமன்றத்தில் சட்டத்தை இயற்ற வைத்து, அந்த சட்டத்திற்கு நீதிமன்றத்தின் துணையோடு சட்டத்தை செயல் படுத்துகிறார்கள் என்றால் அவர்களின் எத்தனை சட்டம் போட்டு நம்மால் தடுக்க முடியும்... இதற்கு ஒரே தீர்வு PREVENTION IS BETTER THAN CURE…. வரும் முன் காப்போம்... அவர்களை நாமே வளர்த்து விட்டு, பின்பு நாமே ஏன் அவர்களிடம் போராட வேண்டும்?... இந்த அவல நிலை நமக்கு தேவையா?......