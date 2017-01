சமூக வலைதளங்களில் பன்னீருக்கு குவியும் பாராட்டு

ஜெயலலிதா மத்திய அரசுக்கு கடிதம் கடிதம் எழுதி பேப்பரை தான் வீணடித்தார். ஆனால் OPS அவர்கள் சென்னை குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்க சந்திரபாபு நாயடுவை நேரில் சென்று பார்த்து கிருஷ்ண நீர் கிடைக்கவும் செய்தார். ஜல்லி கட்டு போராட்டத்தின் போது இரவு என்றும் பாராமல் டெல்லி சென்று பிரதமரை பார்த்து பேசி அவசர சட்டம் இயற்றி மிக மகத்தான சாதனையை செய்தார். இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில், கருணாநிதியாகட்டும், ஜெயலலிதாவாகட்டும் OPS போல் சமபதப்பட்டவரை நேரில் சென்று பார்த்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் செய்திருக்கமாட்டாரக்ள் என்று ஆணித்தரமாக சொல்லலாம். OPS has proved himself the best person (better than Jayalalitha) for the Chief Minister position in AIDMK. No doubt. OPS will prove himself, the same in future also. Congrats OPS. Keep it up.