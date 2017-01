ஆதார் மூலம் ரொக்கமில்லா பரிவர்த்தனை: அரசு தீவிரம்

என்ன வேணும்னாலும், செய்து தொலைங்க. ஆனால் அடிப்படை கட்டமைப்பை மேம்படுத்துங்க, பாதுகாப்பை உறுதி செய்ங்க. இப்பொழுது அதிக அளவில் card transactions fail ஆகிறது. இது என் உண்மையான அனுபவம். போன வாரம், IRCTC-ல டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தேன். ஒரு பொதுத் துறை வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு Paytm, Citibank, ICICI, HDFC,... இப்படி எந்த Payment gateway-லயும் வேலை செய்யலை. சரி, சம்பளக் கணக்கு வைத்துள்ள மற்றொரு பொதுத் துறை வங்கியின் Net banking-ஐ பயன்படுத்தலாம் என முயற்சித்தால், நாலு முறை transaction failed. பணம் கணக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டது. கஸ்டமர் கேர்-க்குக் கூப்பிட்டால், always busy. Call back செய்றோம் என மொபைல் நம்பரை பதிவு செய்ய Computer - ஜி சொன்னது. இதுவரை யாரும் கூப்பிடலை. பக்கத்துல இருக்கிற வங்கி கிளைக்குப் போய் புகார் செய்யவும் நேரம் கிடைக்கலை. அப்படியே செய்தாலும், "Amount is with Bank. Bank will refund the money after due verification" என சொல்வாங்க. 6000 ரூபாய்க்கும் மேல் முடங்கி உள்ளது. இது எனக்குச் சமாளிக்கும்படியான தொகை, காத்திருக்கலாம். ஆனால் இதே நிலை எல்லோருக்கும் இருக்குமா ??? ரொக்கமில்லா பரிவர்த்தனை நல்ல விசயமா இருந்தாலும், குறை, நிறைகளை ஆராய்ந்து களைந்து வெற்றிகரமா செயல்படுத்தனும்.