1,810 மெகாவாட் உற்பத்தி பாதிப்பு; மின் வாரியத்துக்கு திடீர் நெருக்கடி

தொழில்நுட்ப கோளாறா இல்லை, தொழில்நுட்பமே புரியாத கோளாறா? sounds like these guys run the boiler with out a water tube bursts boiler ல் நடப்பது என்பது சகஜம் ஆனால் அதை hot change work மூலம் சிலமணி நேரத்தில் சரிசெய்யும் பயிற்சியை நமது தமிழ்நாட்டில் எந்த மின்நிலைய நிவாகமும் boiler repair team க்கு பயிற்சி அளிப்பதாக தெரியவில்லை. boiler tube bursts அதிகம் நடக்காமல் இருக்க Metallographic analyses மற்றும் metallurgical examination வருடத்திற்கு ஒருமுறை செய்யவேண்டும், அதற்க்கு Shutdown Maintenance ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அதுவும் முன்னெச்சரிக்கையாக குளிர்காலத்தில் செய்யவேண்டும், கண்துடைப்பு Shutdown Maintenance ஆக இருக்கக்கூடாது. பஞ்சர் ஆன பாய்லர் டியூப்பின் படத்தை மட்டும் குடுங்க, பாய்லர் மற்றும் அதை Operation செய்த லட்சணத்தை நாங்க சொல்றோம்.