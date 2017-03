எஸ்பிபி., சர்ச்சை: இளையராஜா செய்தது சரியே!

அதெல்லாம் சரி இளையராஜா தான் காப்பியடித்த பாடல்களுக்கும் மற்றும் "inspire" ஆன பாடல்களுக்கும்​ ராயல்டி தர தயாரா? அன்னக்கிளி உன்னைத் தேடுதே தொடங்கி டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங் ஐ லைவ் யூ அக்கரை சீமை அழகினிலே தொடர்ந்து மேலும் ஒத்தை ரூபாய் தாரேன் வரை. பாலமுரளி கிருஷ்ணாவுக்கோ அல்லது எம்எஸ்விக்கோ Mozart or Bach or Beethoven or Thiyagara or Muthuswamy Dikshitarko kaasu koduthaara? onnum veanam Ayya did you even acknowledge your inspiration source like Boney M or ABBA. you shamelessly sold your copyrights to echo cassettes. why cry now?