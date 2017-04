காலாவதியான இந்தி எதிர்ப்பு கைகொடுக்குமா திமுகவுக்கு

"தமிழகத்தில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள மைல் கற்களில், தமிழிலும் இந்தியிலும் ஊர் பெயர்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. அதாவது, ஆங்கிலம் தவிர்க்கப்பட்டு, இந்தி புதிதாக புகுந்துள்ளது." திருமதி வானதி அறியவேண்டியது இதுதான் இப்படித்தான் இந்தி உள்ளே நுழையும் அதுவும் மோடி போன்ற முரட்டு அரசியல்வியாதிகள் மக்களை பற்றிய கவலை இல்லாமல் எதையும் "திணிப்பது" நல்லதில்லை அவரவர் போக்கில் விட்டால் "Demonetization" (the act of stripping a currency unit of its status as legal tender) முதல், இந்தி பயன்பாடு வரை அனைத்தும் இயல்பாகவே வரும் எந்த மொழி படித்தவரானாலும் அவசியம் என்று நினைத்தால் தானாகவே மாறுவார்கள் இத்தனை நாட்கள் வடநாட்டு ஓட்டுனர்கள் தமிழகத்தில் வழி விசாரித்து வண்டி ஓட்டவில்லையா? இதற்கு திருமதி வானதி பதில் சொல்வாரா