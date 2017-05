மோசடியை தடுத்ததால் கோபம் : பெட்ரோல் 'பங்க்'கள் ஸ்டிரைக்

ஜீ இங்கே ஒரு ஓவா, ரெண்டு ஓவா திருடுறவங்களை பிடிப்போம், ஆனா, ரிலையன்ஸ் கே.ஜி பேசினில் ஓ.என்.ஜி.சி யோட எண்ணை கிணற்றில் இருந்து சைடுக்கா டியூபை விட்டு பில்லியன் டாலர் கணக்கில் எரிவாயு, எண்ணை இவைகளை கோடிக்கணக்கில் லவட்டிக்கிட்டு இருக்கு. வழக்கு என்னமோ பல வருசமா போயிட்டு இருக்கு ஆனா ஒன்னியும் நிக்கல்லை.. புரியாத தேசபதர்களுக்கு "Government seeks $1.55 billion from Reliance Industries for drawing ONGC's gas in KG basin" தேடல் - எக்கனாமிக்ஸ் டைம். (2016).. இது சாம்பிள் தான்.. இன்னும் உள்ளூர் எண்ணையை அரசாங்கத்துக்கு அமெரிக்க டாலரில் விற்கும் வித்தை அதில் கொள்ளை. சொன்னா தேசப்பதர்கள் மூளையே இல்லாமே கூவ வருவாய்ங்க..