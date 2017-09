ஓய்வு பெறுகிறார் ராம்ஜெத் மலானி!

தொன்னூறு வயதை கடந்த பின்பும் ஓய்வை விரும்பாமல் பணியாற்றிய திரு ராம் ஜெத்மலானி தற்போது ஓய்வு பெற முடிவெடுத்துள்ளார். அவரது சேவை மிக பாராட்டதக்கது. உழைப்பின் பெருமையை உணர்ந்தவர்களுக்கு திரு ராம் ஜெத்மலானி ஒரு எடுத்து காட்டு. Shri Ram Jethmalani now finally announced about his retirement after restless involvement in his job, who is now 94 years. He is continuously attending various critical – constitutional based cases for more than seven decades in the Indian courts. This is a great job . He is an example to all who likes to work , thinks to work , live with work. work…….work……….work . thinking always about work - nothing else other than this.