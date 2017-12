அரவணைக்கும் குணம் இந்துமதத்திற்கு மட்டுமே:அத்வானி பேச்சு

The word " Religion " in Latin Re - Legare which means Re - Link. சமயம் என்பது ஒவ்வொரு தனிமனிதனையும்,சமூகத்தோடு இணைக்க வல்ல மாபெரும் கருவியாகும். அதன் நோக்கம் தனி மனிதன்,குடும்ப நலனபிவிருத்திக்கும்,சமூகத்தோடு ஒன்றுபட்டு,உயரிய வாழ்வாதார நெறியுடனான நாகரிகத்தை காலத்திற்கு காலம் தொடர்ந்த படி நிலைநாட்டுவதாகும். இறைவனின் பெருந்திட்ட அமைப்புப் பாதையில்,மனிதனுக்கான இலக்கு பற்றிய அறிவைப்போதிக்கவும்,அன்பையும் ஒற்றுமையையும் அமைதியையும் தோற்றுவிக்க சமயம்இருந்தும் இல்லாதிருப்பதே அதைவிட நலமாகும் என்று பஹாவுல்லா கூறியுள்ளார்.