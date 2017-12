107 வயது மூதாட்டிக்கு ராகுலின் பிறந்த நாள் பரிசு

நல்லது நடக்கும் போது பாராட்டணும், ராகுல் முதியவர்களிடம் அன்பு காட்டினால் பாராட்டணும், அதை விட்டுட்டு,எதுக்கெடுத்தாலும் நொள்ளை சொல்லும் பக்தால்ஸ்க்கு என்ன சொல்றது.....All is well... Get well soon