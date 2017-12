ஒக்கி புயலில் சிக்கி மாயமான தமிழக மீனவர்கள் 400 பேர்: மத்திய அரசு தகவல்

எனக்கு சில சந்தேகங்கள். மீனவர்கள் லோ கிளாஸ் income அல்லது மிடில் கிளாஸ் அல்லது ஹை கிளாஸ் income பெறுபவர்களா? இந்த சந்தேகம் எதனால் வருகிறது என்றால் ஒரு கிலோ கடல் மீன் எங்கள் மார்க்கெட் இல் Rs 700 /- விற்கிறது. இவர்களுக்கு 1kg க்கு Rs 350 /- கிடடைத்தாலும் இவர்களுக்கு ஏக பட்ட பணம் கிடைக்குமே .... இவர்களுக்கு one time investment for boat and net.....only .. இந்த கிடைக்கும் பணத்தில் தங்கள் உயிரை கோடி கணக்கில் இன்சூர் செய்து வரலாமே? இவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து சில எலெக்ட்ரானிக் கருவிகள்(ஹை டெக் ) மூலம் கடலுக்கு செல்லும்போது தொலை தொடர்பு வசதி செய்து கொள்ளலாமே? செய்து கொண்டு எப்பொழுதும் தொடர்பில் இருந்து வரலாமே ? தயவு செய்து எனக்கு விளக்கம் மட்டும் அளியுங்கள். நான் தவறாக கேட்டிருந்தால் என் அறியாமைக்காக வருந்துகிறேன்.