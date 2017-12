நாட்டில் மற்ற எல்லா பணிகளும், திட்டங்களும் பாதுகாப்பாக செயல்பட ஆதார் திட்டம் உள்ளதாம். ஆனால் ஆதார் அட்டை திட்டத்தில் 50,000 கருப்பு ஆடுகளாம். ஆதார் அட்டை மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் கட்டாயம் என்று சொல்லும் இந்த முட்டாள் அரசின் அடிப்படை பலவீனம். பாதுகாப்பற்ற ஆதார் அட்டை வழங்கும் கட்டமைப்பு. The strength of the chain is only as strong as its weakest link. ஒரு சங்கிலியின் பலம், அதில் உள்ள பலவீனமான இணைப்பின் அளவு தான். நான் பலமுறை இந்த கேள்வியை எழுப்பியுள்ளேன். ஆதார் அட்டையில் எத்தனை லட்சம் போலி அட்டைகள் என்று சொல்லமுடியுமா என்று. ஆம், குறைந்தபட்சம் சில லட்சம் போலி ஆதார் அட்டைகளாவது புழக்கத்தில் உள்ளன. ஆதார் எண் மட்டுமே தனித்தன்மையானது. கருவிழி, கைரேகை எல்லாம் இரண்டாம்பட்ச உறுதிப்படுத்தும் அடையாளங்களே. உங்கள் எண்ணை கொடுத்து விட்டு, அதற்கு இந்த விரல்ரேகை சரிதானா என்று தான் அது ஒப்பிடப்படுகிறது. வெறும் விரல் ரேகையை கொடுத்து யாருடையது என்றால் அது முடியாது. So, ஒருவர் ஒன்றை விட அதிகமான ஆதார் அட்டைகளை வைத்திருக்க டெக்னிக்கலி தடை ஏதும் இல்லை. நமக்கு தான் கார்டு பதிவு செய்ய 50,000 க்கும் மேற்பட்ட கருப்பு ஆடுகள் இருக்கிறார்களே. அந்த காவிகள் போடும் திட்டங்கள் எல்லாமே போலி நாடகம் தான்.