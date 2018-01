மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு உளவியல் பயிற்சி: செங்கோட்டையன்

கல்வி அமைச்சர் உண்மை நிலவரத்தை சரியாகவே கணித்து அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.இது தமிழகத்தை மட்டுமல்ல ,ஒட்டுமொத்த உலக மக்களை தீண்டும் பிரச்சனையாகும். அடுக்கடுக்கான சோதனைகளால் மன அழுத்தம் ,சுய கட்டுப்பாட்டை இழக்கும் அளவுக்கு அரவத்தின் தீண்டுதல் போன்று மனிதனை உலுக்கலாம். பொது மருத்துவ சிகிச்சையை விட மனவழுத்த நோயால் வருந்துபவர்களை குணப்படுத்த மனோவியல் சிகிச்சை நிபுணர்களின் தேவை அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மனிதன் நிலைகுலையும் அளவுக்கு, பிரச்சனைகள் தலைக்கு மேல் மீறும்போது,மன வலிமை குன்றி,பெரும் அவதிக்குள்ளாகும் போது,தற்கொலை செய்து கொள்ளவும் தயாராகி விடுகிறாரகள். மனிதன் உடல் ரீதியாக நடமாடினாலும்,அவனை இயக்கும் ஆன்ம சக்திக்கும் உணவு தேவைப்படுகிறது.அன்றாடம் நம் உடல் வளர்ச்சிக்காக தேவையான உணவு உட்கொள்கிறோம்.நோயற்ற வாழ்வுக்கு சுகாதாரத்தை கடைப்பிடிப்பதைப்போலவே,ஆன்ம அபிவிருத்திக்கும் உணவாக பிரார்த்தனை(Communion with God )மற்றும் தியானம் (Meditation in the Words of God) iநம்மை அழிவுச்சக்திகளிலிருந்து மீட்கவும்,உதவுகிறது. ஐம்புலன்களால் உணரக்கூடிய கற்பனா சக்தி, ஞாபக சக்தி,விளங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றல், பகுத்தறிதல் போன்றவைகளை ஆன்ம பலத்திற்கேற்றவாறு நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது. இன்று நம்மைச் சூழந்துள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள தன்நிறைவு பெற தினமும் ஈடுபட வேண்டிய ஆன்மிக போராட்டத்தில் (Fighting our own Spiritual Battle)தொடர் வெற்றியடைவதற்கான கல்வி வட்டம் ,மற்றும் வழிபாட்டு கூட்டங்கள்,இளைஞர்கள் ஆளுமைப்பயிற்சிகள்,ஆழ்சிந்தனை வகுப்புகள் போன்ற நடவடிக்கைகளை மக்கள் வாழும் ஒவ்வொரு அண்டையலார் பகுதிக்கும் கொண்டுசெல்லும் மனிதவள ஆற்றலை உற்பத்தி செய்ய உலக நீதி மன்றம் அழைப்பாணை விடுத்துள்ளது.