சித்தா படிப்புக்கும் 'நீட்'

வெங்கட், தயவு செய்து சமசீர் கல்லவி திட்டத்தை குறை கூறவேண்டாம். இதில் படித்துதான் நாம் இன்று நல்ல நிலையில் (உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுளில் ) உள்ளோம். அது தவிர நம் பாடத்திட்டம் CBSE விட நல்ல நிலையில் உள்ளது. ஒரே ஒரு குறை Exam tem மற்றும் Question Pattern. நாம் 10 -ஆம் வகுப்பில் படிக்கும் Sets மற்றும் Matrix , CBSE-ல் 12 - ஆம் வகுப்பில் தான் உள்ளது. அது தவிர on geographical factors we are better intellectual persons than any other community ....