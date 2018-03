அயோத்தியில் ஜெயேந்திரருக்கு சிலை : சாமி

புதுடில்லி: அயோத்தியில் காஞ்சி சங்கரமடத்தின் சங்கராச்சாரியார் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு சிலை வைக்க வலியுறுத்துவேன் என பா.ஜ., மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:







When Ram Mandir gets re-built in Ayodhya, I will propose a statue of Swami Jayendra Sarasvati in Ramjanmabhoomi to remember his contribution