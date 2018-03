தமிழக பா.ஜ.,வினருக்கு அமித்ஷா எச்சரிக்கை

சென்னை: சிலைகளை சேதப்படுத்தும் பா.ஜ.,வினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித் ஷா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர் கூறியதாவது: சமீப காலமாக நடக்கும் சிலைகள் சேதப்படுத்தப்படும் சம்பவங்கள் எதிர்பாராதது. எந்த சிலையையும் அகற்றும் நடவடிக்கையை கட்சி ஆதரிக்காது.

அவரின் டுவிட்



The recent issue on destroying of statues is extremely unfortunate. We as a party do not support the bringing down of anybody's statue.



தமிழக மற்றும் திரிபுரா மாநில கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளேன். சிலையை சேதப்படுத்தும் சம்பவத்தில் பா.ஜ.,வினர் யாரேனுருக்கும் தொடர்பு இருந்தால், அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.



அவரின் டுவிட்



I have spoken to the party units in both Tamil Nadu and Tripura. Any person associated with the BJP found to be involved with destroying any statue will face severe action from the party.