ஏப்ரலில் நிர்மலா சீத்தாராமன் சீனா பயணம்

ஹலோ சக்ரா, எவ்வளவோ தூரத்தில் இருக்கிற உலகத்தின் பெரியண்ணன் ஆன அமெரிக்காவுக்கே சீனா எவ்வளவு தண்ணி காட்டுதுன்னு உங்களுக்கு நிச்சயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் (especially for someone who lives in Plano TX - the city that has HQ for so many companies that has strong business base in China). You also should know how uneasy India-China relationship right from our independence. It will take lot of time to resolve the issue, especially when India is growing and competing with China on so many fronts. Regardless of the Government in Center, these issues cannot be resolved overnight. Try to understand what the Governments are doing and how they handle the issues, instead of just posting irresponsible comments. If you have suggestions to improve the relationship please share that, so that we all can be enlightened. அமெரிக்காவிலுருந்து கொண்டு நக்கலாக கேள்வி கேட்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். US-China trade deficit, manufacturing job stealing problems solve panna நீங்க என்ன செய்தீர்கள் என்று கேட்டால் உங்களிடமோ, என்னிடமோ பதில் இல்லை என்பதுதான் உண்மை. Comment sensibly. Regards....