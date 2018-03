மோடி, இந்தியர்களை உளவு பார்க்கும் 'பிக்பாஸ்' : ராகுல்

புதுடில்லி : பிரதமர் மோடியை கடுமையாக தாக்கி, காங்., துணைத் தலைவர் ராகுல் டுவிட்டரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.



அதில், மோடியின் நமோ ஆப், உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தாரின் ஆடியோ, வீடியோ, தொடர்புகளை ரகசியமாக பதிவு செய்கிறது. இந்தியர்களை உளவு பார்க்கும் பிக்பாசை போல் இருந்து வருகிறார் மோடி. தற்போது அவர் நமது குழந்தைகள் பற்றிய விபரங்களை பெற நினைக்கிறார். 13 லட்சம் என்சிசி மாணவர்களை வலுக்கட்டாயமாக நமோ ஆப்பை டவுன்லோட் செய்ய வைத்துள்ளனர்.



மோடி தனது பிரதமர் பதவியை தவறாக பயன்படுத்தி நமோ ஆப்பை அரசு உதவியுடன் பிரபலப்படுத்துகிறார். இதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களின் தகவல்களை சேகரித்து வருகிறார். ஒரு பிரதமராக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நாட்டு மக்களை தொடர்பு கொள்ள நினைத்தால் அதில் எந்த பிரச்னையும் இல்லை. ஆனால் அவர் பிரதமர் அலுவலகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஆப்பை பயன்படுத்தி வருகிறார். இந்த விபரங்கள் இந்தியாவிற்கு சொந்தமானது, மோடிக்கு சொந்தமானது அல்ல. இவ்வாறு ராகுல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.



Modi's NaMo App secretly records audio, video, contacts of your friends & family and even tracks your location via GPS.He's the Big Boss who likes to spy on Indians.Now he wants data on our children. 13 lakh NCC cadets are being forced to download the APP. #DeleteNaMoApp

Modi misusing PM position to build personal database with data on millions of Indians via the NaMo App promoted by Govt.



If as PM he wants to use tech to communicate with India, no problem. But use the official PMO APP for it.



This data belongs to India, not Modi.