புனிதவெள்ளி : மோடி வாழ்த்து

புதுடில்லி : புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி அனைவருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், புனிதவெள்ளி நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவின் தைரியம் மற்றும் இரக்கத்தை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். அவர் தனது வாழ்க்கையை மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக அர்ப்பறித்தவர். சமூகத்தில் அநீதி, வலி, துக்கங்களை அகற்றியவர். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.



On Good Friday we recall the courage and compassion of Lord Christ. He dedicated his life to serving others and removing injustice, pain as well as unhappiness from society.