சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டும்: ராஜ்நாத்சிங்

புதுடில்லி: அனைத்து மாநிலங்களும் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டும் என உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.



எஸ்.சி., எஸ்.டி., சட்டம் தொடர்பாக வடமாநிலங்களில் வன்முறை நிலவி வருகிறது. வன்முறை சம்பவத்துக்கு இதுவரை 7 பேர் பலியாகி உள்ளனர். இந்நிலையில் இதுகுறித்து ராஜ்நாத் சிங் தனது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்ததாவது: அனைத்து மாநிலங்களும் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க வேண்டும். வன்முறையை கட்டுப்படுத்த மாநிலங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜ்நாத் சிங் டுவிட்டர் பதிவு:

The Government of India has advised all states to maintain law and order and we are ready to provide assistance to any state that may require so.