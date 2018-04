காஷ்மீர் சிறுமி பலாத்காரம்: கமல் கண்டனம்

சென்னை : காஷ்மீரில் நடந்த சிறுமி பலாத்கார சம்பவத்திற்கு கமல் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், அவள் உங்கள் மகளாக இருந்தால் தான் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? அவள் என்னுடைய மகளாகவும் இருந்திருக்கலாம். அசிபாவை பாதுகாக்க தவறிய ஒரு மனிதனாக, தந்தையாக, ஒரு குடிமகனாக எனது கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன். போதிய பாதுகாப்பை உனக்கு அளிக்க தவறிய இந்த நாட்டை மன்னித்து விடு மகளே. குறைந்தபட்சம் உன்னை போன்று எதிர்காலத்தில் எந்த குழந்தைக்கும் இப்படி நடக்காமல் இருக்க தொடர்ந்து போராடுவேன். உனக்கு எங்களின் அஞ்சலி. உன்னை மறக்க மாட்டோம். இவ்வாறு கமல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.



Does it have 2 b ur own daughter fr u 2 understand? She could've been mine. I feel angry as a man, father & a citizen fr failing Asifa. I m sorry my child v didn't make this country safe enough fr U. I'll fight fr justice at least fr future kids like u. V mourn u & won't forget u