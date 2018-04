தமிழ் உணர்வு என்ற போர்வையில் தேச விரோத செயல்கள்: பொன்.ராதா ஆவேசம்

தமிழகத்தை , தமிழரின் வாழ்வாதாரத்தை சீதைத்து விட்டு ( Fishing , agriclture , and Natural resources, ) , தேசத்தை வளர்க்க உங்களுக்கு யார் ??? , அடிப்படை வாழ்வாதரம் ரொம்ப முக்கியம் ( ஆகாயத்திஇல் கோட்டை கட்டி யாருக்கு என பயன் ??) , DOnt go by western Globalization way .., It will make us to slaves, We are not ready for that , Please understand.