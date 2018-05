'வருமான வரியை ஒழிக்க வேண்டும்': சுப்ரமணியன் சாமி

பிஜேபி யில் உள்ள அனைவரும் ரொம்ப படித்தவர்கள் போல நான் கூட ஏதோ விவரம் தெரியாதவர்கள் கட்சி என எண்ணினேன்.. எல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலிகள்.. இவர்கள் இவ்வளவு நாள் என் ஆட்சி பிடிக்கவில்லை இருபது வருடம் முன்னர் பிஜேபி வந்திருந்தால் நாடு சுபிகாசமா இருந்திருக்கும் பரவாயில்லை " LATE THAN BY NEVER " போல வந்து நம்மை காத்து வருகிறார்கள் பாராட்டுகள் , என் எனில் ஒருத்தர் என்னடாவென்றால் "நோபல் பரிசை திருப்பிக் கொடுத்த தாகூர் என்கிறார் இன்னொருவர் ஜின்னா ஒரு மகா புருஷர்: பா.ஜ. பெண் எம்.பி. புகழாரம்" இதில் ஹோவர்ட் WILL ஆல்சோ கமிட் MISTAKE " என்று புகழப்பட்டவர் வருமான வரியை ஒழிக்க வேண்டும்' என்கிறார் நமக்கு தான் வெயில் EFFECT என்றால் இவர்களுக்கும் அதே நிலை போதும் இனி கருது சொன்னால் இந்திய தாங்காது