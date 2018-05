அனைவரும் ஓட்டளித்து ஜனநாயகத்தை வளப்படுத்த வேண்டும்:மோடி

புதுடில்லி: கர்நாடக மாநில தேர்தலில் அனைவரும் ஒட்டளிக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இது குறித்து அவர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருப்பதாவது: கர்நாடக மாநில தேர்தில் ஓட்டுபதிவை அதிகரிக்க இளம் வாக்காளர்கள், சகோதர, சகோதரிகள்அனைவரும் ஓட்டளித்து ஜனநாயகத்தை வளப்படுத்தவேண்டும் எனபிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.



Urging my sisters and brothers of Karnataka to vote in large numbers today. I would particularly like to call upon young voters to vote and enrich this festival of democracy with their participation.