ஜனநாயகம் தோற்றதற்காக இந்தியா வருந்தும் : ராகுல்

புதுடில்லி : கடும் சர்ச்சைகளுக்கு இடையே கர்நாடக முதல்வராக பா.ஜ.,வின் எடியூரப்பா இன்று காலை பதவியேற்றுள்ளார். இது குறித்து காங்., தலைவர் ராகுல், டுவிட்டரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.



அதில், பா.ஜ.,வின் பகுத்தறிவற்ற செயலால், போதிய பெரும்பான்மை எண்ணிக்கை இல்லாத போதிலும் கர்நாடகாவில் ஆட்சி அமைத்து, அரசியலமைப்பை கேலிக் கூத்தாக்கி உள்ளது.



இந்த காலைப் பொழுதில் வெற்று வெற்றியை பா.ஜ., கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறது. ஜனநாயகம் தோற்றகடிக்கப்பட்டதற்காக இந்தியா வருந்தும். இவ்வாறு ராகுல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.



