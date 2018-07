ஐடி ரெய்டில் சிக்கிய 100 கிலோ தங்கம்; ரூ.80 கோடி பணம்

இது BJP யின் ELECTION GAME PLAN. இந்த மற்றும் திருச்செங்கோடு IT மூலம் அதிமுக வின் தேர்தலுக்கு உதவக்கூடிய கட்சி பண புழக்கத்தை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தியதுடன் , கட்சிக்கு கெட்ட பெயரும் ஏற்படுத்திவிட்டது BJP. Now to some extent, AIADMK has been made morally and monetarily week. இனி மத்திய அரசுடன் மோதாமல் பணிந்து போய் சமாதானம் ஆவார்களா இல்லை முட்டி மோதி இரண்டில் ஒன்று பார்ப்பார்களா?.. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்...