'ஒரு தேசம்; ஒரு தேர்தல்' 2019-ல் 11 மாநிலங்களில் அமல்படுத்த திட்டம்

ஒன்றாகவே வைப்பது மூலம் செலவை குறைப்பதுடன், மத்தியில் ஆளும் அரசுக்கு மாநிலத்தேர்தல்கள் இடையில் வரும்போது பட்ஜெட் அறிவிப்பதில் ஏற்படும் நெருக்கடிகள் (புது வரிகள் போடுவது, திட்டங்கள் அறிவிப்பதில் நீக்கு போக்கு காட்டவேண்டியிருக்கும் ), அந்த மாநில சம்பந்தப்பட்ட பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களில் முடிவு எடுப்பதில் பிரச்சினை (காவேரி நதி நீர் மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதை ஒத்திப்போட்டதுபோல் ) கால தாமதம் போன்ற இப்போது இருக்கும் நிர்வாக சீர்கேடுகள் நீங்கும்... ஆனால் THERE IS ONE PRACTICAL PROBLEM: இடையில் சட்டசபையோ , பாராளுமன்றமோ கலைக்கப்பட்டால் ஒரு தேசம் ஒரு தேர்தல் நடத்துவது எப்படி ?