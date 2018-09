காங்.,தான் இந்தியாவின் நம்பிக்கை.: ராகுல்

இதை இப்படி மொழி பெயர்த்தால். In India Congress is an Example (instead of Hope). அதன் அர்த்தம் அனர்த்தம் ஆவதை பாருங்கள். நாம் கெட்டதை/அசிங்கத்தை (காங்கிரசை) காண்பித்து அதைப்போல் இருக்காதே என்பதற்கு இது தான் சரியான உதாரணம். பப்பு சொன்னா இப்படித்தான் இருக்கும்.