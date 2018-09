முத்தலாக் அவசர சட்டம்: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

எளிதான சட்டம் "முத்தலாக் இல்லை, கோர்ட் சென்று தான் விவாகரத்து பெறவேண்டும் இந்தியாவில் இருக்கும் யாரும்" இது போதுமே. ஆனால் இந்த முத்தலாக் சட்டம் மறுபடியும் சொல்வது என்ன படியுங்கள் இப்படித்தான் இருக்கின்றது. "Suitably supported by sui supporter under sui conditions, however sui is not always considered sui and sometimes unsui is also considered sui" என்பது போல் இருக்கின்றது இந்த முத்தலாக் சட்டம் நிறைவேற்றல்.