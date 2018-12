பேசலாம் வாங்க... அழைக்கிறார் 'அனிதா!': அரைகுறை 'டிராய்' விதிமுறையால் மக்கள் அவதி

மொபைல்போன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, 'டெலிமார்க்கெட்டிங்' நிறுவனங்கள் சமீபகாலமாக அனுப்பும், எஸ்.எம்.எஸ்., மனஉளைச்சலுக்கு உள்ளாக்கி வருகிறது. இளைஞர்களை தவறாக வழிநடத்தும் இது போன்ற, குறுஞ்செய்திகளை தடை செய்ய வேண்டுமென, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுகின்றனர்.

மொபைல் சிம் நிறுவனங்களின், 'ஆபர்' விபரங்களை சொல்லும் எஸ்.எம்.எஸ்., அழைப்புகளுக்கு மத்தியில், 'வங்கியில் கடன் வேண்டுமா? இன்சூரன்ஸ் செய்ய வேண்டுமா? உங்களுக்கு பல லட்சம் ரூபாயில் பரிசு காத்திருக்கிறது' என்பன போன்ற தேவையற்ற எஸ்.எம்.எஸ்., மணிக்கு ஒன்றாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன.மொபைல் போன்களுக்கு வரும், இது போன்ற தொல்லை தரும் எஸ்.எம்.எஸ்.,களுக்கு அபராதம் விதிக்கும் நடைமுறையை, 'டிராய்' நடைமுறைப்படுத்தி இருந்தாலும், இதற்கு முடிவு கிடைப்பதாக தெரியவில்லை.

இப்போது, அதற்கும் மேலாக, முகம் சுழிக்க வைக்கும் எஸ்.எம்.எஸ். வரத்துவங்கி யுள்ளன. 'தனியாக உணர்கிறீரா டார்லிங்? புதிய வாய்ஸ்சாட் நண்பர்களை உருவாக்க டயல்: 5432156', 'என்னை அழைக்கவும்; நான் உங்களுடன் உரையாட காத்திருக்கிறேன்!, 'For Naughty talks with playful friends call 5630066', 'கால் அனிதா' போன்ற எஸ்.எம்.எஸ்.,கள் வருகின்றன.இதுபோன்ற எஸ்.எம்.எஸ்., அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமான, பி.எஸ்.என்.எல்., எண்ணுக்கே அதிகமாக வருவதாக, வாடிக்கையாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.வாடிக்கையாளர் மோகன் கூறுகையில், ''இதுபோன்ற எஸ்.எம்.எஸ்.,களால் மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது. வீட்டில் இருக்கும் சமயங்களில், குழந்தைகள் கையிலும், மொபைல்போன் செல்கிறது. இதுபோன்ற எஸ்.எம்.எஸ்.,களால், அவர்கள் வழிதவறி செல்ல வாய்ப்பு அதிகம். அலட்சியம் காட்டாமல், தொலைதொடர்பு ஆணையம் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.என்ன செய்யலாம்?பி.எஸ்.என்.எல்., அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:சமீபகாலமாக இதுபோன்ற எஸ்.எம்.எஸ்.,கள் வருவதாக அதிகளவு புகார்கள் வருகின்றன. 'DO NOT DISTURB' எனும் வசதியை, 'டிராய்' அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மொபைல்போனில், 'START 0' என டைப் செய்து', '1909 என்ற எண்ணுக்கு, எஸ்.எம்.எஸ்., அனுப்பினால், பதில் கேள்வி கேட்கும். அதற்கு, 'YES' என அனுப்பினால், உங்கள் எண், 'நேஷனல் டு நாட் கால் ரிஜிஸ்டரி' முறையில் பதிவு செய்யப்படும்.தொடர்ந்து, 7 நாட்களுக்குள் மேற்கண்ட நிறுவனத்திடம் இருந்து வரும் தேவையற்ற எஸ்.எம்.எஸ்.,கள் நிறுத்தப்படும். இதன் பிறகும், எஸ்.எம்.எஸ்., வந்தால், 'டிராய்'க்கு புகார் அளிக்கலாம். குறிப்பிட்ட சேவை நிறுவனங்களுக்கு, ரூ.2 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு, அருகிலுள்ள வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தை அணுகுங்கள்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.'டிராய்' விதிமுறை என்ன? டெலிமார்க்கெட்டிங் நிறுவனங்கள், இரவு, 9:00 முதல் காலை, 9:00 மணி வரை வாடிக்கையாளர்களுக்கு விளம்பரங்கள் அனுப்பி, தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. சேவை வழங்கும் மொபைல் நிறுவனம் வழியாகவே, தகவல் அனுப்ப வேண்டும். அத்தகவல்களை, அந்நிறுவனம் பரிசோதித்து, தேவையற்றதை நீக்க உரிமை உள்ளது.