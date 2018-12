ஈமு நிறுவன பொருள் ஏலம்

ஈரோடு: மோசடியில் ஈடுபட்ட ஈமு நிறுவன சொத்துக்கள், 20ல் ஏலம் விடப்படுகிறது. ஈரோடு மாவட்டத்தில் இயங்கி வந்த, பெருந்துறை சுசி ஈமு பார்ம்ஸ், விஜயமங்கலம் ராஜராஜேஸ்வரி பவுல்டரி மற்றும் ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி பவுல்டரி, பெருந்துறை ஜி.ஒன்.ஈமு பார்ம்ஸ், பெருந்துறை குயின் ஈமு பார்ம்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள், மோசடி புகாரால் முடக்கம் செய்யப்பட்டது. இவற்றின் சொத்துக்களை, கோவை டான்பிட் சிறப்பு நீதிமன்றம் ஏலத்தில் விற்பனை செய்ய உத்தரவிட்டது. அசையா சொத்துக்கள், நான்கு சக்கர வாகனங்கள், வரும், 20ல் மதியம், 3:00 மணிக்கு, ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பொது ஏலம் விடப்படுகிறது. பங்கேற்க விரும்புவோர், அசையா சொத்து மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனத்துக்கு, 25 ஆயிரம் ரூபாயை, தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியில், 'Competent Authority and District Revenue Office, Erode' என்ற பெயரில், டி.டி.,யாக எடுத்து, 20ம் தேதி காலை, 10:30 மணிக்குள், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

Advertisement

Download for free from the Store »