சிக்குகிறதா காங்.,? : புயலை கிளப்பும் மைக்கேலின் டைரி

புதுடில்லி : அகஸ்டாவெஸ்ட் லேண்ட் ஹெலிகாப்டர் ஊழல் விவகாரத்தில் இடைத்தரகரான கிறிஸ்டியன் மைக்கேலின் டைரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில குறிப்புக்கள் தேசிய அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பி உள்ளது.



அகஸ்டாவெஸ்ட் லேண்ட் ஹெலிகாப்டர் ஊழல் விவகாரத்தில் இடைத்தரகராக செயல்பட்ட பிரிட்டன் தொழிலதிபரான மைக்கேல், சமீபத்தில் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டார். இவரை இந்தியா அழைத்து வந்த சிபிஐ அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். நேற்று கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட மைக்கேலை 5 நாள் காவலில் எடுத்து சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் அகஸ்டாவெஸ்ட் லேண்ட் ஹெலிகாப்டர் ஊழல் தொடர்பாக மைக்கேலின் டைரி ஒன்று இத்தாலி கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.



இதில், அகஸ்டாவெஸ்ட்லேண்ட் ஹெலிகாப்டர் ஒப்பந்தத்திற்கு அனுமதி பெறுவதற்காக இந்தியா அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகளுக்கு பணம் கொடுத்தேன். குடும்பத்திற்கு (the fam or family) 22,000 யூரோக்களை (இந்திய மதிப்பில் ரூ.3600 கோடி) நான் லஞ்சமாக கொடுத்தேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அந்த டைரியில், the fam, AP என பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வார்த்தைகள் யாரை குறிப்பது என விளக்கப்படவில்லை. தலா 11,000 யூரோக்கள் இரண்டு தவணைகளாக கொடுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் மைக்கேலின் டைரியில் குடும்பம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சோனியாவின் குடும்பம் எனவும், ஏபி என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காங்.,கின் அகமது பட்டேல் எனவும் பா.ஜ., கூறி வருகிறது. இதற்கு காங்., தரப்பில் இதுவரை எந்த பதிலும் சொல்லப்படவில்லை.



இதற்கிடையில் 2 நாட்களுக்கு முன் ராஜஸ்தானில் தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி, அகஸ்டாவெஸ்ட்லேண்ட் ஹெலிகாப்டர் ஊழல் விவகாரத்தில் இடைத்தரகர் கைது செய்யப்பட்டு, இந்தியா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளார். அவரிடம் நடக்கும் விசாரணையில் குற்றவாளிகள் என்பது தெரியவரும். குற்றவாளிகள் யாரும் தப்ப முடியாது என உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார். இத்தகைய சூழலில் the fam, ap என்பது யாரை குறிக்கிறது என்ற சர்ச்சை அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பி உள்ளது.