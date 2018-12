பிரிட்டன் குடிமகன்: ராகுல் மீது சுப்ரமணியன்சாமி மீண்டும் தாக்கு

புதுடில்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுலை பிரதமர் வேட்பாளராக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ள நிலையில், அவரை பிரிட்டன் குடிமகன் என பா.ஜ., எம்.பி., சுப்ரமணியன்சாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.





எதிர்ப்பு

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை(டிச.,16) சென்னையில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், பிரதமர் வேட்பாளராக ராகுலை அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவம், ஸ்டாலின் கருத்து தனிப்பட்ட கருத்து. கூட்டணி கட்சிகளின் கருத்து கிடையாது எனக்கூறியுள்ளார்.





புரியவில்லை

இந்நிலையில் பா.ஜ., எம்.பி., சுப்ரமணியன்சாமி டுவிட்டரில் கூறியுள்ளதாவது: பிரதமர் வேட்பாளராக ராகுலை அறிவிக்க வேண்டும் என சில கட்சிகள் வலியுறுத்துவது ஏன் என புரியவில்லை. தான் பிரிட்டன் குடிமகன் என அவரே எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதி கொடுத்துள்ளார். இதனால், அவரால் பிரதமராக வர முடியாது. எனது புகாரை, அத்வானி தலைமையிலான நன்னெறி குழு, கிடப்பில் போட்டுள்ளது. ஆனால், உள்துறை அமைச்சகம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்



