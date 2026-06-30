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பெஞ்சில் அமர்ந்ததுமே, “பாலியல் புகார் மீது விசாரணை துவங்கிடுத்து ஓய்...” என, அரட்டையை ஆரம்பித்த குப்பண்ணாவே ...
காங்., தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்: செல்வப் பெருந்தகை, சிதம்பரம், கார்த்தி, திருநாவுக்கரசர், ...
1 hours ago
1 hours ago
சென்னையில் இன்று (ஜூலை 01) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 100 ரூபாய் குறைந்து 13,100 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேஷம்அசுவினி: தடைபட்ட வேலை நடக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர் வருவர். வருமானம் அதிகரிக்கும்.பரணி: குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட நெருக்கடி நீங்கும். பெரியோர் உதவியால் வேலை முடியும். பயணம் நன்மை தரும்.கார்த்திகை 1: முயற்சி வெற்றியாகும். எதிர்பார்த்த தகவல் வரும். நிதிநிலை உயரும். வீட்டிற்காக நேரம் செலவிடுவீர்.
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பெஞ்சில் அமர்ந்ததுமே, “பாலியல் புகார் மீது விசாரணை துவங்கிடுத்து ஓய்...” என, அரட்டையை ஆரம்பித்த குப்பண்ணாவே ...
காங்., தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்: செல்வப் பெருந்தகை, சிதம்பரம், கார்த்தி, திருநாவுக்கரசர், ...
சென்னை, வேளச்சேரி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,வும், தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சருமான குமார், சமீபத்தில் வேளச்சேரி ஏரியை ...
1 hours ago
1 hours ago
சென்னையில் இன்று (ஜூலை 01) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 100 ரூபாய் குறைந்து 13,100 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.