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ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைவு

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1 hours ago

சென்னையில் இன்று (ஜூலை 01) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 100 ரூபாய் குறைந்து 13,100 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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thirukural
தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை.

(குறள்எண்: 444)

குறள் விளக்கம் :

தம்மைவிட (அறிவு முதலியவற்றால் ) பெரியவர் தமக்குச் சுற்றத்தராகுமாறு நடத்தல், வல்லமை எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.

மேலும் குறள் அமுதம்
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தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை.

(குறள்எண்: 444)

குறள் விளக்கம் :

தம்மைவிட (அறிவு முதலியவற்றால் ) பெரியவர் தமக்குச் சுற்றத்தராகுமாறு நடத்தல், வல்லமை எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.

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