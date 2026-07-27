'அத்தைக்கு மீசை முளைத்த கதை!'
'அத்தைக்கு மீசை முளைத்த கதை!'
PUBLISHED ON : ஜூலை 28, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : ஜூலை 28, 2026 12:00 AM
'போகாத ஊருக்கு வழி தேடுவதே, இந்த காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு வழக்கமாகி விட்டது...' என, தெலுங்கானா முதல்வரும், காங்கிரசைச் சேர்ந்தவருமான ரேவந்த் ரெட்டியை கிண்டல் அடிக்கின்றனர், பா.ஜ.,வினர்.
நாட்டில் என்ன விஷயங்கள் பரபரப்பாக நடக்கிறதோ, அதற்கேற்ப பேசுவது ரேவந்த் ரெட்டியின் வழக்கம்.
'நீட்' தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு பிரச்னைக்காக, சமீபத்தில் டில்லியில் நடந்த போராட்டத்தில் இளைஞர்கள் அதிகமாக பங்கேற்றனர். இது தொடர்பான செய்திகள் தான், கடந்த சில நாட்களாக நாடு முழுதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டன. இந்த விஷயத்தில், தனக்குள்ள ஆர்வத்தை வெளிக்காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக, சமீபத்தில் ரேவந்த் ரெட்டி ஒரு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது, 'காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் விரைவில் பிரதமராகி விடுவார். அப்போது, அவரது அமைச்சரவையில் மிக இளம் வயதுடைய ஒருவர் தான், கல்வி அமைச்சராக இருப்பார். இளைஞர்களின் மனநிலை ராகுலுக்கு நன்றாக தெரியும். அதன்பின், கண்டிப்பாக நீட் தேர்வு பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்கும்...' என, ரேவந்த் ரெட்டி கூறினார்.
பா.ஜ.,வினரோ, 'காங்கிரஸ், மத்தியில் ஆட்சியை பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு, கண்ணுக்கு எட்டிய துாரம் வரை இல்லை. பின், எதை வைத்து, ராகுல் பிரதமராவார் என ரேவந்த் ரெட்டி சொல்கிறார்; அத்தைக்கு மீசை முளைத்த கதை தான்...' என, கிண்டல் அடிக்கின்றனர்.