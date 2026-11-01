‘குடும்பத்தில் தகராறு நிச்சயம்!’

PUBLISHED ON : நவ 01, 2026 12:00 AM
‘ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவரும், பீஹார் முன்னாள் முதல்வருமான லாலு பிரசாத் யாதவின் மூத்த மகன் தேஜ் பிரதாபால், அந்த குடும்பத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் நடக்குமோ...?’ என கவலைப்படுகின்றனர், அந்த கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள்.
லாலுவின் மூத்த மகனான தேஜ் பிரதாப் அடிக்கடி கோமாளித்தனமான காரியங்களில் ஈடுபட்டதால், அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கிய லாலு பிரசாத், இளைய மகனான தேஜஸ்வியை, தன் அரசியல் வாரிசாக அறிவித்துள்ளார். தேஜஸ்வி தான் தற்போது பீஹார் சட்டசபை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உள்ளார்.
தேஜ் பிரதாப் ஏற்கனவே திருமணமாகி, விவாகரத்து பெற்றவர். தற்போது தனியே வசித்து வரும் இவர், சமீப காலமாக ஹிந்தி நடிகை மல்லிகா ஷெராவத்துடன் ஜோடியாக வலம் வருகிறார்.
சமீபத்தில், பாட்னாவில் உள்ள லாலுவின் வீட்டில் நவராத்திரி விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. இந்த விழாவுக்கு அழையா விருந்தாளியாக தேஜ் பிரதாப் திடீரென வந்து விட்டார்; மல்லிகாவையும் உடன் அழைத்து வந்திருந்தார். இது குறித்து முன்னதாகவே தகவல் தெரிந்து, லாலுவும், தேஜஸ்வியும் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்து விட்டனர்.
வேறு வழியில்லாமல், தன் தாய் ரப்ரி தேவிக்கு மட்டும் மல்லிகாவை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் தேஜ் பிரதாப்.
லாலுவின் ஆதரவாளர்களோ, ‘அடுத்த சட்டசபை தேர்தலில், மல்லிகா ஷெராவத்துக்கும், ‘சீட்’ கேட்டு, தேஜ் பிரதாப் தகராறு செய்தாலும் ஆச்சரியமில்லை...’ என, புலம்புகின்றனர்.