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மழை வருவதை ஈசல்கள் காட்டுகின்றன.
காடுகளில் ஐந்து நாட்கள் கூட தொடர்ந்து மழை பெய்யும். மழையினால் எந்த விலங்குக்கும் உணவு கிடைக்காது. மழைக்கு முன்னரே உயிரினங்களுக்கு உணவு தருவதற்கு இயற்கை ஏற்படுத்திய ஏற்பாடுதான் ஈசல்கள். ஈசல்களை காட்டில் சிலந்திகள் முதல் புலிகள் வரை தின்று வயிற்றை நிரப்புகின்றன. மடிந்து விழும் ஈசல்களை காட்டில் உள்ள எறும்புகள், ஈக்கள் உணவாகக் கொள்கின்றன. இயற்கையில் காரணம் இன்றி எந்த காரியமும் இல்லை என்பதற்கு இது உதாரணம்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/காட்டு விலங்குகளின் உணவு
PUBLISHED ON : நவ 07, 2026 12:00 AM
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மழை வருவதை ஈசல்கள் காட்டுகின்றன.
காடுகளில் ஐந்து நாட்கள் கூட தொடர்ந்து மழை பெய்யும். மழையினால் எந்த விலங்குக்கும் உணவு கிடைக்காது. மழைக்கு முன்னரே உயிரினங்களுக்கு உணவு தருவதற்கு இயற்கை ஏற்படுத்திய ஏற்பாடுதான் ஈசல்கள். ஈசல்களை காட்டில் சிலந்திகள் முதல் புலிகள் வரை தின்று வயிற்றை நிரப்புகின்றன. மடிந்து விழும் ஈசல்களை காட்டில் உள்ள எறும்புகள், ஈக்கள் உணவாகக் கொள்கின்றன. இயற்கையில் காரணம் இன்றி எந்த காரியமும் இல்லை என்பதற்கு இது உதாரணம்.