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அறிவியல் ஆயிரம்
உணர்வுகளை அறியும் நாய்
மனிதர்களின் முகத்தில் வெளிப்படும் பயம், சோகம், உள்ளிட்ட உணர்வுகளை வேறுபடுத்தி அறிந்து கொள்ளும் திறன் நாய்களிடம் உள்ளதாக ஆஸ்திரியாவின் வியன்னா பல்கலை ஆய்வு தெரிவித்து உள்ளது. வெவ்வேறு உணர்வுகளை கொண்ட அறிமுகம் இல்லாத மனிதர்களின் புகைப்படங்களை, 12 வளர்ப்பு நாய்களிடம் காண்பித்து அதன் மூளையை ஆய்வு செய்ததில் இதை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து உள்ளனர். அதிலும் சோகம், கோபமான முகங்களை பார்ப்பதற்கும் , பயம் கலந்த முகங்களை பார்ப்பதற்கும் இடையே வெவ்வேறு வித செயல் இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளனர்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/ அறிவியல் ஆயிரம் : உணர்வுகளை அறியும் நாய்
PUBLISHED ON : ஆக 14, 2026 12:24 AM
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அறிவியல் ஆயிரம்
உணர்வுகளை அறியும் நாய்
மனிதர்களின் முகத்தில் வெளிப்படும் பயம், சோகம், உள்ளிட்ட உணர்வுகளை வேறுபடுத்தி அறிந்து கொள்ளும் திறன் நாய்களிடம் உள்ளதாக ஆஸ்திரியாவின் வியன்னா பல்கலை ஆய்வு தெரிவித்து உள்ளது. வெவ்வேறு உணர்வுகளை கொண்ட அறிமுகம் இல்லாத மனிதர்களின் புகைப்படங்களை, 12 வளர்ப்பு நாய்களிடம் காண்பித்து அதன் மூளையை ஆய்வு செய்ததில் இதை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து உள்ளனர். அதிலும் சோகம், கோபமான முகங்களை பார்ப்பதற்கும் , பயம் கலந்த முகங்களை பார்ப்பதற்கும் இடையே வெவ்வேறு வித செயல் இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளனர்.