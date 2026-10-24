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அறிவியல் ஆயிரம்
எல்நினோ: மிரட்டுகிறது ' நாசா'
எல் நினோ( ElNono) நிகழ்வு 2 முதல் 7 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஏற்படுகிது. ஆனால் இந்த ஆண்டு ஏற்பட்டுள்ள காலநிலை நிகழ்வு, இது வரை நாம் கண்டவற்றிலேயே தீவிரமானதாக உருவெடுத்து வருகிறது. நாசா (NASA) நிறுவனம் 1997 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த முந்தைய எல் நினோ நிகழ்வுகளின் செயற்கைகோள் படங்களையும் இந்த ஆண்டு நிகழ்வின் படத்தையும் வெளியிட்டு உள்ளது. 1997 ம் ஆண்டை விட திடீரென உருவானதாக நாசா தெரிவிக்கிறது. இது 1997 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த எல் நினோ நிகழ்வுகளை விடவும் அதிக சக்திவாய்ந்ததசாக மாறக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/அறிவியல் ஆயிரம் எல்நினோ: மிரட்டுகிறது " நாசா"
PUBLISHED ON : அக் 24, 2026 12:22 AM
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அறிவியல் ஆயிரம்
எல்நினோ: மிரட்டுகிறது ' நாசா'
எல் நினோ( ElNono) நிகழ்வு 2 முதல் 7 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஏற்படுகிது. ஆனால் இந்த ஆண்டு ஏற்பட்டுள்ள காலநிலை நிகழ்வு, இது வரை நாம் கண்டவற்றிலேயே தீவிரமானதாக உருவெடுத்து வருகிறது. நாசா (NASA) நிறுவனம் 1997 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த முந்தைய எல் நினோ நிகழ்வுகளின் செயற்கைகோள் படங்களையும் இந்த ஆண்டு நிகழ்வின் படத்தையும் வெளியிட்டு உள்ளது. 1997 ம் ஆண்டை விட திடீரென உருவானதாக நாசா தெரிவிக்கிறது. இது 1997 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த எல் நினோ நிகழ்வுகளை விடவும் அதிக சக்திவாய்ந்ததசாக மாறக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.