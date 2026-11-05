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பாலியல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை அதிகம் நடைபெறும் நாடாக தாய்லாந்து உள்ளது.
பாலியல் தொழில் அதிகம் நடைபெறுவதால் பெண்களுக்கே அதிக வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே அதில் முறைகேடாக வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்காக இதுபோன்ற சிகிச்சைகளை அங்கு பெறுகின்றனர். மருத்துவச் சுற்றுலா என்ற பெயரில் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் சிலரும் பாலியல் மாற்று சிகிச்சை பெற வருகின்றனர். அழகு சார்ந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிகளும் உலகிலேயே தாய்லாந்தில் தான் அதிகம் நடைபெறுகின்றன
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/உறுப்பு மாற்றத்தில் மாறாத தாய்லாந்து
PUBLISHED ON : நவ 05, 2026 12:00 AM
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பாலியல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை அதிகம் நடைபெறும் நாடாக தாய்லாந்து உள்ளது.
பாலியல் தொழில் அதிகம் நடைபெறுவதால் பெண்களுக்கே அதிக வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே அதில் முறைகேடாக வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்காக இதுபோன்ற சிகிச்சைகளை அங்கு பெறுகின்றனர். மருத்துவச் சுற்றுலா என்ற பெயரில் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் சிலரும் பாலியல் மாற்று சிகிச்சை பெற வருகின்றனர். அழகு சார்ந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிகளும் உலகிலேயே தாய்லாந்தில் தான் அதிகம் நடைபெறுகின்றன