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மக்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை 'தினமலர்' நாளிதழ்

மக்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை 'தினமலர்' நாளிதழ்

PUBLISHED ON : ஜூலை 19, 2026 01:18 AM

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PUBLISHED ON : ஜூலை 19, 2026 01:18 AM

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மக்கள் மனங்களில் அசைக்க முடியாத திகழும், 'தினமலர்' நாளிதழ் தன் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பவள விழாவை கொண்டாடுவது பெரும் மகிழ்ச்சியையும் பெருமிதத்தையும் அளிக்கிறது.

உண்மை, துல்லியம் நடுநிலைமை எனும் இதழியல் அறங்களை ஆணி வேராக கொண்டு 75 ஆண்டுகளாக தமிழ் சமூகத்தின் மாற்றங்களை பதிவு செய்து வரும் தினமலர் நாளிதழ், ஒரு செய்திதாளை தாண்டி மக்களின் அன்றாட வாழ்வியலோடு பின்னி பிணைந்த ஓர் அங்கமாக மாறியுள்ளது.

அரசியல் முதல் ஆன்மிகம் வரை அறிவியல் முதல் வேளாண்மை வரை அனைத்து துறைகளிலும் நம்பகமான செய்திகளை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் எளிய மக்களின் குரலாக ஒலித்து சமூக பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வலுவான பாலமாகவும் தினமலர் நாளிதழ் செயல்பட்டு வருவது பாராட்டத்தக்கது.

மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும், இளைஞர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையாகவும், பெண்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் குரலாகவும், விவசாயிகளுக்கு உற்ற தோழனாகவும், சமூகத்தின் ஒவ்வொரு தரப்பினரின் தேவையையும் அறிந்து செயல்படும் தினமலர் நாளிதழின் பணி போற்றுதலுக்குரியது.

பவள விழா கொண்டாடும் தினமலருக்கு கல்வி மற்றும் மருத்துவம்உள்ளிட்ட பல துறைகளில் 100 ஆண்டுகளாக சிறப்புடன் சேவையாற்றி வரும் பி.எஸ்.ஜி., அண்டு சன்ஸ் அறக்கட்டளை சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

இப்படிக்கு

எல்.கோபாலகிருஷ்ணன்

நிர்வாக அறங்காவலர்

பி.எஸ்.ஜி., நிறுவனங்கள், கோவை.

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