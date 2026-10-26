முதுநிலை தமிழ் சுருக்கெழுத்து சான்றிதழில் திருத்தம்
முதுநிலை தமிழ் சுருக்கெழுத்து சான்றிதழில் திருத்தம்
PUBLISHED ON : அக் 26, 2026 09:14 PM
சென்னை: 'தினமலர்' செய்தியை தொடர்ந்து, முதுநிலை தமிழ் சுருக்கெழுத்து தேர்வு சான்றிதழ், திருத்தம் செய்யப்பட்டு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
தமிழக உயர்கல்வி துறையின், தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம், 'சி.ஓ.ஏ.,' எனப்படும், அலுவலக தானியங்கி கணினி பயிற்சி சான்றிதழ் படிப்பு தேர்வுகளை, ஆண்டுக்கு இரு முறை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சில மாதங்களுக்கு முன் நடந்த தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு, கடந்த ஆகஸ்ட்டில் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
தேர்ச்சி பெற்ற தேர்வர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்களில், பல்வேறு குளறுபடிகள் இருப்பதாக புகார் எழுந்தது. குறிப்பாக, தமிழ் முதுநிலை சுருக்கெழுத்து தேர்வில், நிமிடத்துக்கு, 90 வார்த்தைகளே வழங்கப்பட்ட நிலையில், 100 வார்த்தைகளுக்கு சான்றிதழ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. இது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இதுகுறித்து, நமது நாளிதழில், கடந்த 17ம் தேதி செய்தி வெளியானது. அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ் முதுநிலை சுருக்கெழுத்து தேர்வில், 100 வார்த்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ், மாணவர்களுக்கு, 90 வார்த்தைகளாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு, தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, தமிழ்நாடு வணிக பள்ளிகள் சங்கத்தின் தொடர்பு அலுவலர் ரவிச்சந்திரன், 'தினமலர்' நாளிதழுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.