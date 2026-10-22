'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: நெடுஞ்சாலை துறையில் மீண்டும் 'லிமிடெட் டெண்டர்' முறை
'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: நெடுஞ்சாலை துறையில் மீண்டும் 'லிமிடெட் டெண்டர்' முறை
PUBLISHED ON : அக் 22, 2026 07:42 PM
சென்னை: மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையில், அவசரகால சாலை பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள, 'லிமிடெட் டெண்டர்' முறை மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதன் வாயிலாக, கண்காணிப்பு பொறியாளரால், ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை செலவிட முடியும்.
மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சாலை பராமரிப்பு பணிகளுக்கு, சில நேரங்களில் முன்கூட்டியே ஒப்பந்ததாரர்கள் வாயிலாக பணிகளை முடித்து விட்டு, பின்னர் டெண்டர் வெளியிட்டு, உரிய தொகை ஒப்பந்ததாரரிடம் அளிக்கப்படும். இதற்கு, 'லிமிடெட் டெண்டர்' என பெயர்; இதில், 10 லட்சம் ரூபாய் வரை அனுமதிக்கப்பட்டது.
இதில் முறைகேடு நடப்பதாக கூறி, கடந்த ஜூலையில், அரசு திடீரென ரத்து செய்தது. இதனால், குறுகிய காலத்தில் சாலை பணிகளை மேற்கொள்வதில் நடைமுறை சிக்கல் ஏற்பட்டது.
கடந்த 11ம் தேதி பிரதமர் மோடி சென்னை வந்தபோது, ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மேம்பாட்டு பணிகளில், இதனால் தாமதம் ஏற்பட்டது. அதை சுட்டிக்காட்டி, கடந்த 2ம் தேதி நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், 'லிமிடெட் டெண்டர்' முறையை, தமிழக அரசு மீண்டும் கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் வாயிலாக, சம்பந்தப்பட்ட பொறியாளர் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை செலவிடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, கண்காணிப்பு பொறியாளர்களுக்கு, மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை:
இயற்கைச் சீற்றங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைச் சீரமைத்தல், வெள்ளத் தடுப்புப் பணிகள், சாலை மற்றும் பாலங்களின் உடனடிப் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட அவசர பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ளும் வகையில், குறைந்த மதிப்பிலான பணிகளுக்கு, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.