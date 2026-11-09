ஹிந்துக்களின் வலி புரிகிறதா?
ஹிந்துக்களின் வலி புரிகிறதா?
PUBLISHED ON : நவ 09, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : நவ 09, 2026 12:00 AM
எம்.கலைவாணி, அருப்புக்கோட்டை, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருந்து அனுப்பிய, ‘இ – மெயில்’ கடிதம்: தி.மு.க.,பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் வீட்டு திருமணம் ஹிந்து மத முறைப்படி நடந்திருக்கிறது. சமஸ்கிருத மந்திர ஒலி கேட்டு இதயம் வலிப்பதாக திராவிட இயக்கத்தைச் சேர்ந்த சுப.வீரபாண்டியன் மனம் நொந்து பேசியுள்ளார்.
திராவிட கொள்கையில் ஊறிப்போன, தி.மு.க., முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் மனைவி, கோவில் கோவிலாக சென்ற போதும், அவரது மருமகன் சபரீசன் திருச்செந்துார் கோவிலில் சமஸ்கிருத மந்திரங்கள் முழங்க, சிறப்பு யாகம் நடத்திய போதும், 1982ல், தி.க., தலைவர் வீரமணி, தன் மகன் அன்புராஜின் திருமணத்தை, கடலுாரில் உள்ள வினைதீர்க்கும் விநாயகர் கோவிலில் நடத்திய போதும் ஏற்படாத இதய வலி, இப்போது வீரபாண்டியனுக்கு ஏற்பட்டிருப்பது அதிசயம் தான்!
ஹிந்து கடவுள்களை மட்டுமே குறிவைத்து, ‘கடவுளை வணங்குபவன் காட்டுமிராண்டி’ என்று, ஈ.வெ.ராமசாமி திராவிட கழகத்தினருக்கு பாடம் நடத்தியபோது, கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஹிந்துக்களுக்கும் இப்படித்தானே இதய வலி ஏற்பட்டிருக்கும்!
‘ஹிந்து என்றால் திருடன்’ என்று கூறிவிட்டு, ‘அப்படி சொல்லவே இல்லை’ என்று கருணாநிதி, ‘பல்டி’ அடித்தபோதும், அவரது மகன் ஸ்டாலின் முஸ்லிம் வீட்டு திருமணத்தில் பங்கேற்று, ஹிந்துக்களின் திருமணச்சடங்கு குறித்து இழிவாகப் பேசிய போதும், அவரது பேரன் உதயநிதி, அதிகார மமதையில் சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பேசிய போதும், ஹிந்துக்களுக்கும் இப்படித் தானே வலித்திருக்கும்?
ஹிந்துக்களின் ஓட்டுகளை பெற்று, பதவி சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு, அவர்களையே இழிவுபடுத்திவரும் கருணாநிதியின் வாரிசுகளால், தமிழகத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான ஹிந்துக்கள் அனுபவித்துவரும் இதய வலியை விடவா, வீரபாண்டியனுக்கு வலித்து விடப் போகிறது?
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