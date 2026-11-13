முட்டியை தட்டி, ‘மாமியார் வீட்டுக்கு’ அனுப்புங்கள்!
முட்டியை தட்டி, ‘மாமியார் வீட்டுக்கு’ அனுப்புங்கள்!
PUBLISHED ON : நவ 13, 2026 12:00 AM
எஸ்.ஜெயா, சென்னையிலிருந்து அனுப்பிய, ‘இ – மெயில்’ கடிதம்: கோவையில், புதிதாக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்தில், நுால்கள் வாங்கியது தொடர்பாக நிகழ்ந்துள்ள ஊழலில் தொடர்புடைய, தி.மு.க., நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி அளித்திருக்கிறார்.
‘மன்னிப்பு’ என்பது, தமிழக மக்களுக்கு பிடிக்காத வார்த்தை. ‘ஒரு தவறு செய்தால், அதை தெரிந்து செய்தால், அவன் தேவன் என்றாலும் விடமாட்டேன்’ என்று பாடியவர், புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்.,
அவரது வழி வந்தவர்களாக தங்களை நிலை நிறுத்த முயலும், த.வெ.க.,வினர், ஊழலின் ஊற்றுக்கண்ணாக திகழ்ந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்துள்ள கோவை நுாலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதில் ஏற்பட்டுள்ள ஊழலை, அவ்வளவு சுலபமாக, ‘மன்னிப்பு’ கேட்க சொல்லி, விட்டு விடலாமா?
தொலைக்காட்சி மெகா சீரியல்களில் வரும் வில்லன்களோ, வில்லிகளோ, எவ்வளவு தவறு இழைத்தாலும், கொலையே செய்தாலும் கூட, அவர்களின் எதிரிகள், மன்னித்து விட்டு விடுவர்; காரணம், அப்போது தான் அவர்கள் மேலும் மேலும் தவறு செய்து, கதை தொடர உதவி செய்வர்.
ஒரு தவறு செய்தவுடனேயே அந்த வில்லன்களையோ, வில்லிகளையோ தண்டித்து விட்டால், கதையை தொடர, புது வில்லன்களையோ, வில்லிகளையோ தேட வேண்டி இருக்கும்.
ஆனால், அரசு நிர்வாகம் என்பது, ஊழல் குற்ற வாளிகளை மன்னித்து விடும் மெகா சீரியல்கள் அல்ல. நாட்டில் குற்றங்களும், ஊழல்களும் நடக்காமல் பார்த்து கொள்வதும், அப்படி நடந்தால் அதில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு தக்க தண்டனை வாங்கி தருவதும் தான் உங்கள் பணி என, மக்கள் உங்களை ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர வைத்திருக்கின்றனர், விஜய்!
‘மன்னிப்பு கேள்’ என்றும், ‘நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேள்’ என்றும் சொல்வதை நிறுத்தி, முட்டிக்கு முட்டி தட்டி, ‘மாமியார் வீட்டுக்கு’ அனுப்பும் வேலைப் பாருங்கள்!