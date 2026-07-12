﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 12, 2026 12:44 AM
ஜூலை 12:
'டேபிள் டென்னிஸ்' வீரரும், பயிற்சியாளருமான அச்சண்டா ஸ்ரீனிவாச ராவ் - அன்னபூர்ணா தம்பதியின் மகனாக, சென்னையில், 1982ல், இதே நாளில் பிறந்தவர் சரத்கமல்.
இவர், சென்னை பி.எஸ்.பி.பி., பள்ளி, லயோலா கல்லுாரியில் படித்தார். சிறு வயதிலேயே தந்தை மற்றும் மாமாவிடம் டேபிள் டென்னிஸ் பயிற்சி பெற்றார். 2006ல், ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்னில் நடந்த காமன்வெல்த் போட்டியில், ஒற்றையர் பிரிவில் விளையாடி, அந்த பிரிவில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் ஆனார்.
தொடர்ந்து, பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளில் இந்திய அணிக்காக விளையாடி, பல தங்கப் பதக்கங்களை வென்றார். 10 முறை தேசிய சாம்பியன் பட்டத்துடன், உலக தரவரிசையில், 30வது இடத்தைப் பிடித்தார்.
'அர்ஜுனா, மேஜர் தியான்சந்த் கேல் ரத்னா' ஆகிய விளையாட்டுத் துறையின் உயரிய விருதுகளுடன், பத்மஸ்ரீ விருதையும் பெற்றுள்ளார். ஐ.ஓ.சி., நிறுவனத்தில் அதிகாரியாக இருக்கும் இவர், 2025ல் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார்.
இவரது 44வது பிறந்த தினம் இன்று!