﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 13, 2026 12:41 AM
ஜூலை 13, 1980
-சென்னையில், 1980ல் இதே நாளில் பிறந்தவர் ரஜினி கிருஷ்ணன்.
இவரது தந்தை ஆட்டோக்கள் பழுது பார்க்கும், 'ஒர்க் ஷாப்' நடத்தி வந்தார். அதனால், இவருக்கும் வாகனங்கள் பழுது பார்ப்பதில் ஆர்வம் உண்டாகி, தன் அண்ணனுடன் ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் வேலைக்கு சேர்ந்தார். தன் 15 வயதில் தந்தையை இழந்ததால், சிறிய ஒர்க் ஷாப் ஒன்றை துவங்கினார்.
தன் 20 வயதில் பழைய, 'யமஹா ஆர்.எக்ஸ்.100 பைக்'கை வாங்கி, சுயமாக பந்தய பயிற்சி பெற்றார். 2001ல், இருங்காட்டுக்கோட்டையில் நடந்த பைக் பந்தயத்தில் முதன்முதலாக பங்கேற்றார். 2003 முதல் 2011 வரை நடந்த இந்திய தேசிய பந்தயங்களில் பங்கேற்று ஒன்பது ஆண்டுகள் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
தொடர்ந்து, 2013-ல் மேற்கு ஆசிய நாடான கத்தாரில் நடந்த போட்டியில் வென்று, இந்தியாவின் முதல் சர்வதேச மோட்டார் பந்தய சாம்பியன் ஆனார்.
தற்போது, பைக் பந்தய பயிற்சி பள்ளி நடத்தி வரும் இவருக்கு இன்று, 4௬வது பிறந்த தினம்!