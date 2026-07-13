﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 14, 2026 12:00 AM
ஜூலை 14: மதுரையில், சேஷாத்திரி - ராதா தம்பதியின் மகனாக, 1956ல் இதே நாளில் பிறந்தவர் சந்திரசேகர்.
மதுரை மருத்துவ கல்லுாரியில் 14 தங்க பதக்கங்களுடன் எம்.பி.பி.எஸ்., முடித்த இவர், சண்டிகரில் எம்.டி., பொது மருத்துவம், செரிமானம், -எண்டோஸ்கோபி துறைகளில் சிறப்பு பட்டம் பெற்றார்.
கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில், செரிமானவியல் துறையைத் துவக்கி, 23,000 எண்டோஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சைகளை செய்ததுடன், வீடியோவாக்கி மருத்துவ மாணவர்களுக்கு விளக்கினார். உடல் பருமன், கல்லீரல், வளர்சிதை மாற்றம் நோய்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுடன், பார்வையற்ற, கேட்புத் திறனற்ற மாணவர்களுக்கான நுண்ணறிவுத் திறன் சிகிச்சையும் அளிக்கிறார்.
நாட்டில் உயிர் காக்கும் தீவிர மருத்துவ சிகிச்சை அட்டையை அறிமுகம் செய்த இவர், 'பத்மஸ்ரீ' மற்றும் 'மாஸ்டர், கிரிஸ்டல், ஹிப்போகிரேட்ஸ்' உள்ளிட்ட தேசிய, சர்வதேச விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
இவரின், 70வது பிறந்த தினம் இன்று!